Kosova, yasaların yokluğunda çocukları yönetmeliklerle koruyor

Kosova, Çocuk Haklarının Korunması Yasası'ndan yoksun kalmaya devam ediyor. Devlet görevlilerine göre profesyonel olarak, çocukların korunmasına ilişkin kanun taslağı tamamlanmış ve tüm prosedürler tamamlanmıştır, ancak Kosova Meclisi tarafından onaylanması beklenmektedir.

İlgili yasanın yokluğunda, çocuk haklarının korunmasına ilişkin örgütler, Çocuk Yasasının yakında onaylanması beklendiğinden, Kosova belediyelerinde bazı düzenlemeler yapmanın ve uygulamaya başlamanın gerekli olduğunu söylüyor.

Kosova Hükümeti'nin bu çocukları koruma çabalarının asgari ve azami 0 - 1 arasında bir puan veya puan alınması durumunda yüzde 0,1 olduğunu söylüyorlar.

Çocukların Korunması Koalisyonu'ndan (KOMF) Klevis Vaqari, RFE / RL'ye, Kosova'nın 7 belediyesinde halihazırda onaylanan çocuk hakları ile ilgili belediye düzenlemelerinin, bu belediyelerin çocuk toplulukları olma vizyonunu temsil ettiğini söyledi.

Bunun nedeni, çocukların ve yılların haklarının konusunun ele alınmaması ve karmakarışık olmasıdır.

Onaylanmış yönetmeliklerle birlikte, belediyeler, tüm belediye kurumlarının ve çocuklarını koruma zorunluluğu olan profesyonellerin, bu çocuklara hizmet sağlamak için her türlü eylemi koordine ve üstlendiğine dair bir taahhütte bulundular.

Kaynak: www.dunyabulteni.net