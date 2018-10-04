Kosova'da bir dönem sona eriyor

Kosova'da 20 yıldır konuşlu bulunan KFOR Alman birlikleri bugün Prizren'den ayrılıyor.

Prizren’deki kışladan çekilen Alman KFOR’u 2019 yılında 70 asker ile Priştine’de konuşlanacak. Böylece Almanya KFOR askeri misyonunda en fazla asker veren 10 ülke arasında listede kalacak.

Alman KFOR’unun kullandığı kışla Eğitim ve İnovasyon Parkı olarak kullanılacak.

KFOR Nedir?

Kosovo Force, Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğinde çok uluslu bir barış gücü. KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararından iki gün sonra, 12 Haziran 1999'da Kosova'ya girdi. O günlerde bölgede Sırp ve Kosovalı güçler arasında çatışmalar yaşanıyordu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 12:39