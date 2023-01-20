Kosova'da sel maddi zarara yol açtı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi ile beraber botlarla tahliye operasyonları yürüten FSK askerlerini ziyaret etti.

Kurti, Kosova hükümetinin tüm imkanlarıyla sel baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların yanında olduğunu, onlara her türlü desteği verdiğini söyledi.