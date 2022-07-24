Kosova’da “Uluslararası Domates Festivali”

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da “Uluslararası Domates Festivali” düzenlendi.

Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen festivale, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kosova ve Türkiye’nin milletvekilleri, belediye başkanları, ülkede görevli Türk kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mamuşa Atatürk İlkokulu avlusunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Başbakan Kurti, Kosova’nın kalkınabilmesi için anahtar sektörün tarım olacağını söyledi.

Kosova’nın ambarı olarak kabul gören Mamuşa’daki tarımcıları desteklemeyi sürdüreceklerini dile getiren Kurti, “Mamuşa Belediyesi, Kosova'da tarım mozaiğini tamamlayan, katma değer sağlayan ve herkes tarafından takip edilmesi gereken bir örnektir. Toprağı işlemeye yönelik istek ve özveri kaliteli ürünlerle sonuçlanıyor. Mamuşa’yı karakterize eden de budur.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sakar ise çalışkan ve üreten Mamuşa halkının Kosova’nın kalkınmasına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sakar, “Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkileri değerli kılan en önemli unsurlardan biri şüphesiz Kosovalı soydaşlarımızın Mamuşalı kardeşlerimizin buradaki varlığıdır. Vatanınız Kosova’da Türk toplumunu temsil ettiğiniz ve Kosova’nın huzur ve refahına başarıyla katkıda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kısa zaman içerisinde Mamuşa ile Kardeş Belediye olma yönünde girişimleri hızlandıracağını aktaran Belediye Başkanı Özdemir de “Yedi yüz elli bin vatandaşımızın yaşadığı ilçemizde yüz bine yakın Rumeli ve Balkan coğrafyasında gelen dostlarımızla iç içeyiz ve birlikte yaşamaktan oldukça mutluyuz. Daha da önemlisi ilçemiz, bu coğrafyadan Türkiye’ye geçen dostlarımız tarafından kurulmuştur. Önümüzdeki süreçte de her anlamda Balkan coğrafyasıyla iş birliğimizi en iyi ve en verimli şekilde devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

Törende, Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile Belediye Başkanı Krasniç’de birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından, yüzden fazla çiftçiye çekilişle tarım makineleri dağıtılırken, festival halk oyunları gösterisi ve ses sanatçısı Orhan Çakmak’ın verdiği konserle son buldu.

Festival kapsamında ayrıca Bağcılar ile Mamuşa Belediyeleri arasında iş birliğini daha da arttırmaya yönelik protokol imzalandı.