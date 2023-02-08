Kosova’daki “Seydi Bey” cami cemaatinden Türkiye'deki depremzedelere yardım

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan "Seydi Bey" camisinde, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle başlatılan Türkiye'ye yardım kampanyasında cemaat seferber oldu, kadınlar küpe ve yüzüklerini bağışladı.

Prizren İ̇l Müftüsü Besim Berisha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede 2 bin avrodan fazla para toplandığını duyurdu.

Berisha, paylaşımında, "Kadın Kollarımızın hocahanımı Cansu Drangoy tek bir camide ve tek bir seferde, depremzedeler için: 2 bin 221 avro, 100 TL, iki çift altın küpe, bir altın yüzük ve bir tam altın lira topladılar. Ne güzel takvalık, ne güzel dayanışma!" ifadelerine yer verdi.

Toplanan yardımların en kısa zamanda Türkiye'nin Kosova'daki kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu önüne çiçekler bırakıldı

Kosova'nın Prizren, Priştine ve Mamuşa gibi belediyelerinde de çeşitli STK'ler, düzenledikleri kampanyalar aracılığıyla yardımlarını Türkiye'deki depremzedelere ulaştırmaya çalışıyor.

Empati Derneği tarafından toplanan yardımlar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Onur Kovaç, ”Hem kıyafet hem maddi yardım konusunda Kosova halkı seferber olmuş durumda Türkiye’ye yardım etmek için. 50 binin üzerinde kıyafet topladık, aynı zamanda yüksek miktarda maddi yardım da toplamayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kosova’nın güneyindeki Prizren’de depremler nedeniyle Türkiye'nin Başkonsolosluk binası önüne çiçekler bırakıldı.

Kosova Hükümeti ve Meclisinin sabahki oturumlarında da Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te eğitim gören Türk öğrenciler, depremzedeler için insani yardım toplama kampanyası başlattı.

Bu kapsamda öğrenciler, başkent Üsküp’teki Makedonya Meydanı’nda çadır kurdu. Halk konserve, battaniye, giysi, bebek bezi, meşrubat gibi temel ihtiyaç malzemelerini çadıra getiriyor.

Birçok sivil toplum örgütü tarafından Türkiye’deki depremzedeler için yardım toplama kampanyaları başlatılırken, başkentteki Eski Türk Çarşısında da yardımlar toplanıyor.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan tarihi Mustafa Paşa Camisinde, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Türkiye ve Suriyeli depremzedeler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kur’an-ı Kerim’in de tilavet edildiği camide, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dua edildi.

Program, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde icra edildi.