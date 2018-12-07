Kosovalı eski komutan Lahey’e çağrıldı

Kosova-Sırbistan savaşında Kosova Kurtuluş Ordusu komutanı Rüstem Mustafa, 14 Ocak'ta Lahey'deki Savaş Suçlarını Soruşturma Komisyonu tarafından ifade vermek üzere çağrıldı.

Sırp kuvvetleri ile 1998-1999 ihtilafı sırasında Llapashtica / Lasatica bölgesinde savaş zamanı mahkumlara işkence yaptığı gerekçesiyle Priştina Mahkemesi tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KOSOVA SAVAŞI

Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in Arnavutlara karşı etnik temizlik operasyonunu başlattığı 1998 Şubat’ından Mart 1999'a kadar Kosova'da yaklaşık iki bin kişi hayatını kaybetti.

Operasyon başladıktan sonra kaç kişinin öldürüldüğü konusunda kesin resmi rakam belirtilemiyor. Ancak Kosova'dan kaçan mülteciler yüzlerce ölü olduğunu söylüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre operasyonun başladığı 24 Mart'tan çatışmalar durana kadar, çok büyük çoğunluğu Arnavut olmak üzere 855 bin kişi Kosova'yı terketti.

Toplam nüfusları 1.8 milyon olan Kosovalı Arnavutların önemli bir bölümü, operasyondan önce kaçmaya başlamıştı. Böylece toplam mülteci sayısı 983 bini bulmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



