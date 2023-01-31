Kosovalı protestocular, Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmaması yönünde eylem yaptı

"Sırp Belediyeler Birliği'ne karşı Arnavut halkı adına" yazılı pankartlar açan ve Kosova Başbakanı Albin Kurti lehine slogan atan protestocular, Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmaması yönünde çağrıda bulundu.

Göstericilerden Fazli Haziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırp Belediyeler Birliği kurulmasının Kosova’nın bölünmesinde başlangıç noktası olabileceğini ifade ederek, "Bosna-Hersek en iyi örnek. Orada da dört belediye ile başladı ve bugün oradaki durumu biliyoruz, işlevsiz bir ülke haline geldi. Kosova bölünmek için çok çok küçük, bu yüzden buna karşı çıkıyoruz. Uluslararası topluma, etnik temelde bir birliği asla kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz." diye konuştu.

Zenel Hulaj ise Kosova devletini korumak için gösteriye katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Kosova savaşına gelme fırsatım olmadı ama bu da bir çeşit savaş. Daha önce bazı çaylakları kandıran Sırbistan'a karşı bir savaştır. Şimdi buraya savaşmaya geldim, Kosova'da Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmaması için savaşmalıyız çünkü sonra Sırp ordusu ve Sırp polisi buraya gelecek ve burada bizim ülkemizde pasaport dahi basacaklar."

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2013'te Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmış ancak uygulamaya konulamamıştı.

Kosova-Sırbistan müzakereleri

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "müzakereler için iyi bir temel" olarak nitelendirdiği planın Sırbistan tarafından reddedildiğini bildirmişti.