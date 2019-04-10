Kosovalı vekil Türk ürünlerine verginin kaldırılmasını istedi

Kosova Demokratik Birliği (LDK) milletvekili Ramiz Kelmendi, katıldığı bir özel televizyon yayınında, Kosova’nın Türkiye ile anlaşmaya vardığını, ancak yerli üreticilerin korunması amacıyla bu anlaşmanın Meclis’te onanmadığını söyledi.

Kelmendi’ye göre Türkiye ile varılan anlaşma uygulanmış olsaydı, gıda sektöründe başka sonuçlar sağlanırdı, bundandır devlet fonlarının toplanmasını etkilemeyecek fakat Sırbistan ithalatını değiştirecek ve bu ithalata bağlılığı kaldıracağından dolayı Türkiye ile vergiler kaldırılabilir.

Milletvekili Kelmendi, Sırbistan’dan ürünleri ithal eden bir meslektaşının, Kosova’da üretilmeyen Türk ürünlerine verginin kaldırılması halinde bunları Türkiye’den getirebileceğini ve bununla Sırp ürünlerine ihtiyacın kalmamış olacağını kendisine söylediği bir vakayı da anmış oldu.

Kaynak: Kosova Haber