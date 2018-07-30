"Kosova’nın bölünmesi için ABD-Rusya anlaştı" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Başkanı Vladimir Putin’in Kosova’nın bölünmesi konusunu görüştükleri konusunda Kosova'da yayınlanan haber Rusya tarafından yalanlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tepkisinde daha şu ifadelere yer verildi:

“Kosova’da yayımlanan ‘Express’ gazetesine dayanarak Rus basınında yer alan makaleleri okuduk. “Diplomatik kaynakların” değerlendirmelerinin aktarıldığı bu makalede, 16 Haziran’da Helsinki’de düzenlenen zirvede ABD Başkanı’nın Sırpların kuzeyde yaşadığı bölümün verilmesi karşılığında Belgrat’ın Kosova’nın bağımsızlığını tanıması teklifine razı olduğu iddia edilmektedir.

Daha önceleri olduğu gibi şimdi de bu tür iddiaların asılsız olduğunu sorumlulukla ifade ediyoruz.

Kosova’nın final statüsüyle ilgili tüm konular BMÖ’nün 1244 sayılı kararıyla çözüme bağlanmalıdır. Bu çerçevede Priştine ile Belgrat, Avrupa Birliği’nin arabuluculuğunda doğrudan diyaloga razı oldular. Rusya bu müzakere sürecini devamlı desteklemektedir ve bu süreç içerisinde varılan tüm anlaşmaların uygulanmasını ısrar ediyor. Rusya her iki tarafın arkasından hiçbir zaman bu konuyu tartışmayı denemeyecek.

Medyadan, Moskova ve Washington arasında gizli bir anlaşma şüpheleriyle ilgili spekülasyonlardan çekimser kalmalarını talep ediyoruz. Uluslararası güvenliğe bağlı olduğu Rusya-ABD ilişkilerini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan temayüller düşünülmemelidir. Gerginliklerin yaşandığı Balkanlar gibi bir bölgede, gerginlikler teşvik edilmemelidir.”

Kaynak: Kosova Haber Merkezi