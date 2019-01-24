Kosova’yı tanıma kararını geri çeken ülkeler tartışması

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli’nin “Sırbistan Kosova tanımalarının geri çekilmesi karşılığında Afrika’nın birkaç küçük ülkesine maddi ve silah yardımı sunuyor” iddialarına tepki gösteren Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç, Sırbistan’ın sadece “gerçeği” kullandığını, bu gerçeğin ise tek taraflı bağımsızlık ilanı olduğunu söyledi.

Belgrat’ın “Veçernje Novosti” gazetesine verdiği demecinde Daçiç, Pacolli’ye Kosova bağımsızlığını tanıma kararlarını geri çeken 13 ülkeyi hatırlattı. Bu ülkeler arasında Madagaskar, Solomon Adaları, Lesoto, Surinami, Grenada, Komorlar, Burundi, Dominik Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Liberya, Gine Bisao, Papua Yeni Gine yer alıyor.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 12:28