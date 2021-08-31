Kuzey Makedonya 149 Afganı tahliye etti

Afganistan’dan tahliye edilen Afganların geçici olarak sığınmasını kabul eden ülkeler arasına katılan Kuzey Makedonya'ya 149 kişi ulaştı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten Uluslararası Üsküp Havalimanı'na inen Afganları, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani karşıladı.

Osmani, Afganistan vatandaşlarına geçici sığınma imkanı sağladıkları çalışma kapsamında 149 kişiden oluşan ilk kafilenin ülkeye ulaştığını ifade etti.

Ülkeye gelen Afganların kendileriyle ve müttefikleriyle 20 yıldır Afganistan'da çalışan uluslararası kuruluşların personeli olduğunu söyleyen Osmani, Kuzey Makedonya'ya sığınanların barınma ve lojistiğinin yanı sıra masraflarının, uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanacağını kaydetti.

Osmani, yaklaşık 750 kişilik Afganistan vatandaşını ülkeye kabul edeceklerini sözlerine ekledi.

Afganistan’dan tahliye edilen Afganların geçici olarak sığınmasını kabul eden ülkeler arasında bulunan Arnavutluk'a taahhüt ettiği 4 bin Afgan'dan 607'si, Kosova’ya ise taahhüt ettiği 2 binden 111'i ulaştı.

AA