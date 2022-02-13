Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den örnek davranış

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, okulda zorbalığa maruz kalan 11 yaşındaki down sendromlu bir kız çocuğuyla okula gitti.

Başkent Üsküp'ün güney batısında bulunan Gostivar'da yaşayan down sendromlu Embla Adema'nın okulda uğradığı zorbalık, farkındalık oluşturmak için fırsata çevrildi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Adema'ya destek olmak ve farkındalık yaratmak için aileyi ziyaret ederek ailenin yüzleştiği zorlukları konuştu.

Makedon Cumhurbaşkanı daha sonra zorbalığa maruz kalan 11 yaşındaki kızın elinden tutarak okula kadar yürüdü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, çocukların haklarını herhangi bir şekilde tehlikeye atanların davranışlarının, özellikle de sıra dışı gelişim gösteren çocuklar söz konusu olduğunda kabul edilemez olduğunu vurguladı" denildi.

"Bu çocuklar sadece doğal haklarını kullanmakla kalmamalı, aynı zamanda okul sıralarında ve bahçede eşit ve hoş karşılanmalılar" denilen açıklamada toplumda herkesin eşit olduğu vurgulandı.

Kuzey Makedonya ombudsmanı ve Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu da Adema'nın yaşadıklarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Euronews