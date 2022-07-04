Kuzey Makedonya'da AB karşıtlarından taşkınlık

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı düzenlenen protestoda gerginlik yaşandı.

Kuzey Makedonya'daki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) çağrısıyla hükümet binası önünde eylem gerçekleştirildi.

AB ve hükümet karşıtı pankartlar açan göstericiler, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakereleri çerçevesinde çözülmesini öngören Fransa'nın önerisinin kabul edilmemesini istedi.

Protestonun başlamasından bir süre sonra göstericiler, hükümet binası önünde kordon oluşturan emniyet güçlerine ve hükümet binasına doğru yumurta, şişe ve farklı nesneler fırlattı.

Eylemin yapıldığı alan ile hükümet binası arasında konulan güvenlik bariyerini aşan protestocular, hükümet binasına doğru yürüdü.

Bina önünde kordon oluşturan polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Göstericilerin bazıları ise polislere çiçek verdi.

Protestocuların fırlattığı nesneler sonucu, aralarında AA muhabirinin de olduğu bazı basın mensupları hafif yaralandı.

Gerginliğin ardından protestocular şehrin farklı yönlerine doğru dağıldı. Protestocular önümüzdeki günlerde de eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Makedonya hükümeti, 30 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'nın AB dönem başkanlığında ülkenin AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

Ardından hükümet ile koalisyon ortakları arasında istişare sürecinin başladığı ülkede, Cumhurbaşkanı, meclis, muhalefet ve sivil toplum ile de görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Başbakan Dimitar Kovaçevski, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, bir önceki öneriye kıyasen yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net bir şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin bir parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı.

Fransa'nın önerisi, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin iki yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.