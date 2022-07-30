Kuzey Makedonya'da hicri yılbaşı etkinliği düzenlendi

Üsküp'teki Filarmoni salonunda gerçekleştirilen etkinliğe hükümet yetkilileri, siyasiler, dini kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Hicri 1444 yılı dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu, yaptığı konuşmada, hicretin İslam tarihi için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Hicret, organize bir şekilde kötülüklere karşı mücadele etme adına koşulların oluşturulup hazırlanmasıdır." diyen Fetahu, Hazreti Muhammed'in hicretten sonra cami, okul ile benzeri dini ve kültürel kurumların inşası gibi güçlü ve güvenli bir teşkilatın temelleri için tarihi adımlar attığını söyledi.

Hafızlığı yeni tamamlayan iki gence diplomalarının verildiği program kapsamında Kuzey Makedonya İslam Birliği'nin farklı alanlarda özel katkı sağlamış kişilere dağıttığı "Müfti Vehbi Dibra" ödülleri de sahiplerine takdim edildi.