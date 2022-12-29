Kuzey Makedonya'da, Kosova’ya destek eylemi

Kuzey Makedonya'daki Arnavut Siyasi Tutuklu ve Mağdurlar Derneği tarafından organize edilen eylem kapsamında onlarca kişi, Kosova kurumlarına destek amaçlı ve Kosova'nın kuzeyinde konulan barikatlara karşı Sırbistan’ın Üsküp Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericiler, ellerinde "Mitrovitsa'ma dokunma", "Savaş kışkırtıcı politikalara son verin" yazılı pankartlar, Avrupa Birliği (AB), NATO, Kosova ve Arnavutluk bayrakları taşıdı.

Organizatörlerden Shpetim Pollozhani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova'daki savaş döneminde (1998-2000) Enformasyon Bakanı olduğunu anımsatarak, Kosova'nın kuzeyindeki "bu uydurma duruma" karşı isyanlarını ifade etmelerinin ulusal ve ahlaki sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Pollozhani, "Sırbistan'ın Kosova'nın dört bir yanındaki Sırpları koruyacağı yönündeki ardışık açıklamalar bana, Milosevic'in açıklamalarını andırıyor. Milosevic, 'hiçbir Kosovalı Sırp'ın kılına zarar gelmeyecek' diyordu." dedi.

Vucic'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşılaştıran Pollozhani, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ukraynalıların vatanını çalmak istediği Ukrayna'da kanlı bir neosömürgecilik savaşına tanıklık etmiyor muyuz? Vucic'in akıl hocası olan Putin, savaşa gönderilen her askeri aracı kutsayan din adamlarını ve Ukraynalı Rusları oradaki savaşta günah keçisi olarak kullanmadı mı? Putin'in bu çirkin kopyası (Vucic), onun adımlarından yürüyor. (Vucic) Kendisi Kosovalı Sırpları, iktidarda kalmak için araç olarak kullanıyor."

Pollozhani, NATO'nın Kosova Barış Gücü (KFOR) ve AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) Kosovalı yetkililerle iş birliği içerisinde egemenlik ve serbest dolaşımı korumaya yönelik hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Göstericiler, Sırp milletine karşı değil, Sırp Devleti yöneticilerine karşı protesto düzenlediklerinin altını çizdi. Eylem daha sonra sona erdi.