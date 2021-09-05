Kuzey Makedonya'da sayım var

Kuzey Makedonya'da nisanda düzenlenmesi planlanan ancak ülkede ağırlaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen nüfus sayımına başlandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1-21 Nisan düzenlenemeyerek ertelen nüfus, hane halkı ve konut sayımı gerçekleştiriliyor. Sayımın 30 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Başkent Üsküp'te bir mahallede yapılan sayıma katılan Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumu Başkanı Apostol Simovski, gazetecilere açıklamasında, sürecin iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Simovski, ülke genelinde 50 sayım bölgesinde 5 bin kayıt memuru, 500 bölgesel müfettiş ve 150 ulusal müfettişin katıldığı bilgisini paylaştı.

Sayımın ertelenmesine giden süreçte Kuzey Makedonya'daki en büyük iki siyasi parti liderleri; Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı ve aynı zamanda Başbakan Zoran Zaev ile muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski, mart sonunda yaptıkları görüşmede sayımın ertelenmesi kararı almıştı.

Kuzey Makedonya Meclisi, 2 Nisan'da oyladığı yasa değişikliğiyle sayımı resmen nisandan eylüle ertelemişti. Oylamada 120 sandalyeli Mecliste 95 milletvekili "evet", 12 milletvekili "hayır" oyu kullanmıştı.

Kuzey Makedonya, 1 Mart'ta diasporada bulunan vatandaşların sayımına çevrim içi sistem aracılığıyla başlamıştı. 1-15 Mart tarihlerinde ise Kuzey Makedonya ordusunun ülke içi ve dışındaki mensupları, ceza infaz kurumları ve ıslahevlerinde bulunan mahkumlar ve evsizlerin sayımı gerçekleştirilmişti.

Sayım için kurulan web sitesindeki verilere göre, bugün itibarıyla çevrim içi sistem aracılığıyla yurt dışından kaydını yaptıran vatandaş sayısı 191 bin 118 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede son kez sayım 2002 yılında gerçekleşmişti.

Son sayım verilerine göre ülkenin nüfusu 2 milyon 22 bin 547 olarak kaydedilirken; Makedonlar nüfusun yüzde 64,18'ini (1 milyon 297 bin 981), Arnavutlar yüzde 25,17'sini (509 bin 83), Türkler yüzde 3,85'ini (77 bin 959), Romanlar yüzde 2,66'sını (53 bin 879), Sırplar yüzde 1,78'ini (35 bin 939), Boşnaklar yüzde 0,84'ünü (17 bin 18), Ulahlar yüzde 0,48'ini (9 bin 695) ve diğerleri yüzde 1,04'ünü (20 bin 993) oluşturuyor.

AA