Kuzey Makedonya'da yarın erken genel seçim yapılacak

Bağımsız olduğu 1991'den itibaren 10'uncu kez genel seçimin yapılacağı ülkede, 5'inci kez erken seçime gidiliyor olması dikkati çekiyor. Kuzey Makedonya'da daha önce 2008, 2011, 2014 ve 2016 yıllarında da erken genel seçim yapılmıştı.

Kuzey Makedonya'da 24 Mayıs'ta başlayan seçim kampanyaları 12 Temmuz'da sona ererken, 120 sandalyeli Ulusal Meclise girmek için 15 siyasi ittifak ve partiden bin 500'den fazla aday yarışacak.

Oy kullanma işlemleri 2 saat uzatılarak, 07.00-21.00 saatlerinde oy kullanılabileceği bildirildi.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DIK) ülkede kayıtlı 1 milyon 814 bin 263 seçmen bulunduğunu açıkladı.

COVID-19 salgını seçimi de etkiledi

COVID-19 etkisinin sürdüğü bir dönemde yapılacak seçimde, salgın nedeniyle bazı özel uygulamalar da olacak.

Hasta, yaşlı ve COVID-19'a yakalanan seçmenler, 13-14 Temmuz'da evlerinden ya da tedavi oldukları hastanelerden oy kullanabilecek.

Ülke genelindeki 57 belediyede, COVID-19 hastası ve tedbir amacıyla evlerinde karantinada bulunan 716 seçmenin oy vermek için yaptığı başvurular kabul edildi. Ev ya da hastanede oy vereceklerin işlemleri sırasında sağlık personeli ve parti temsilcileri de hazır bulunuyor.

Seçime katılan siyasi partiler ve ittifaklar

Haziran 2017'den bu yana iktidarda olan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM), Arnavut partisi BESA'nın yanı sıra Türk, Boşnak, Roman, Ulah ve Sırp toplumlarının temsilci ve partileriyle seçim öncesi ittifak yaptı. "Yapabiliriz" sloganıyla kampanya yürüten ittifak, AB üyeliği hedefinde yürümeye devam edebilmek için halktan güvenoyu istiyor.

Mevcut hükümetin koalisyon ortağı olan ve ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ise "Neden olmasın?" sloganıyla yürüttüğü kampanya ile ülkenin ilk Arnavut başbakanının seçilmesini hedefliyor.

Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifak ise "Doğrul Makedonya" sloganıyla kampanyasını yürütürken, ülkede yeniden adaletin sağlanacağı, daha iyi ekonomik sonuçlar elde edileceği ve kurumların güçlendirileceği vadediliyor.

Arnavutların muhalefetteki partisi "Arnavutlar için İttifak" ise mevcut hükümetin ortakları arasında yer alan "Alternativa" ile seçim öncesi ittifak kurdu. "Şimdi zamanı" sloganıyla kampanya yürüten ittifak, ülkedeki Arnavutların sahip olduğu mevcut siyasi temsil oranlarının değiştirilme zamanının geldiğini savunuyor.

Bir diğer muhalefet partisi Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ise "Yaz mevsimi kapıdan gelir" sloganıyla yürüttüğü kampanyada, ülke için detaylı ekonomik ve siyasi planlarının olduğunu ve Arnavutları hak ettikleri seviyeye getireceklerini savundu.

Türk siyasi partilerinin durumu

Erken seçime ülkedeki 3 Türk siyasi parti de katılırken, seçimde Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk Hareket Partisi (THP) SDSM öncülüğündeki ittifakın içinde, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) ise VMRO-DPMNE öncülüğündeki ittifakın içinde yer alacak.

TDP'den Genel Başkan Beycan İlyas ile Enver Hüseyin, THP'den de Genel Başkanı Enes İbrahim milletvekili olmak için yarışacak.

TMBH'nin adayları arasında ise Genel Başkan Erdoğan Saraç, eski Devlet Bakanı Furkan Çako, ve Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliğinin (MATUSİTEB) eski Başkanı Tahsin İbrahim bulunuyor.

Kaynak: AA