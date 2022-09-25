Mahsa Emini'nin ölümü Yunanistan'da protesto edildi

Yunanistan'da yaşayan İranlıların da aralarında bulunduğu grup, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.

Bazı kadınlar ise tepki olarak saçlarını kesti.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Birçok ülkede Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.