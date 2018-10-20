Makedon meclisi ilk adımı attı

Basına yansıyan habere göre Makedonya Meclisinde anayasa değişikliklerine başlanması için gerekli olan üçte ikilik çoğunluğu ifade eden 80 milletvekilinin onayı geldi.

İktidar partisi ile birlikte muhalefetten de bazı milletvekillerinin desteğiyle anayasa değişikliklerine yönelik ilk adımın atıldığı belirtildi. Anayasa değişiklik önergeleri sunulması için 15 günlük sürenin verileceği, bu sürenin ardından yapılacak oylamada salt çoğunluk olan 61 evet oyunun aranacağı söylendi. Böylece önergelerinin ardından Makedonya Anayasası değişikliği için yine 80 milletvekilinin onayını gerektiren son bir oylama yapılacak ve anayasa değişmiş olacağı bildirildi.

Makedonya'nın bu sayede Yunanistan'la isim anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getireceği kaydedildi. İsim anlaşmasının tamamlanması için Yunanistan Meclisi'nin de onayının gerektiği belirtiliyor.

Makedonya Meclisindeki iki Türk Milletvekili Enes İbrahim ile Yusuf Hasani, anayasa değişiklikleri için ‘evet’ oyu kullandığı açıklandı.

Hem THP Milletvekili Enes İbrahim hem de TDP Milletvekili Yusuf Hasani iktidar koalisyonunda bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net