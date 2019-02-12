Makedonya'da NATO bayrağı göndere çekildi

Makedonya hükümet binası önünde düzenlenen törenle ülke bayrağının yanına NATO bayrağı göndere çekildi.

Törene Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in yanı sıra ülkede bulunan kordiplomatik, NATO üyesi ülkelerin askeri ataşeleri, milletvekilleri ve bakanlar katıldı.

Makedonya'nın milli marşının okunmasıyla başlayan törende, NATO'nun başkent Üsküp'teki İrtibat Bürosu Şefi Zoran Jankovic, NATO bayrağını teslim etti.

NATO marşının eşliğinde ittifakın bayrağı hükümet binası önündeki direklerde göndere çekildi.

Bayrağın göndere çekilmesinin ardından konuşma yapan Başbakan Zaev, Makedonya tarihinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Makedonya bayrağının ülkenin geleceğini gösterdiğini kaydeden Zaev, "Bu sadece sembolik değil, bu aynı zamanda bir gerçektir. Bu tarihimizde yeni bir sayfa." dedi.

Zaev, birçok kişi tarafından çözülmez olarak görülen "isim sorununda" çözüme ulaşılmasından dolayı Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras'a da vizyonu ve cesaretinden dolayı teşekkür etti.

Çözümün Balkanlar'daki komşu ülkeler için örnek ve teşvik teşkil edeceğini vurgulayan Zaev, "Bu, halen bir çok Avrupalıda Balkanlar için var olan kötü anıların silinmesini sağlayacak." diye konuştu.

"Makedonya'nın yıllarca beklediği ikincil Balkan yolundan Avrupa'ya doğru ana otobana dönmeyi başardığını" belirten Zaev, ülkedeki geçmiş cumhurbaşkanlarına, milletvekillerine, orduya, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve eski Yunan mevkidaşı Nikos Kocias'a teşekkürlerini ifade etti.

Öte yandan, dün, hükümet binasında "Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti" ibaresi, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti" ibaresi ile değiştirilmek üzere çekilmişti.

Balkanlar'ın iki komşu ülkesi Yunanistan ile Makedonya arasında Makedonya'nın eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana devam eden isim sorunu, iki ülke başbakanlarının katılımıyla 17 Haziran'da imzalanan Prespa Anlaşması ile çözüme kavuşmuştu.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayla ilgili önce Makedonya'da ardından Yunanistan'da gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasıyla tarihi meselenin çözümünde sona gelinmişti.