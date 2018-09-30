Makedonya'da tarihi referandum geçersiz oldu

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in "danışma referandumu" bugün gerçekleştirildi. Ülkenin resmi adının Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti'nden "Kuzey Makedonya'ya değiştirilmesi dahil birkaç anayasal değişikliğin onaylanacağı referanduma seçmenlerin sadece yüzde 34'ü katılınca referandum iptal edildi. Referandumun başarısız ilan edilmesinin ardından referandum karşıtı Makedonlar, sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Edinilen resmi olmayan verilere göre yaklaşık 635 bin kişi oy kullandı.

Başarısız referandumun ardından, Başbakan Zaran Zaev parlamentodan güvenoyu alamazsa Makedonya erken seçime gidecek.

Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusunun yöneltildiği referandumda, yerel saatle 18.30 itibarıyla kayıtlı seçmenlerin yüzde 34,09'u oy kullandı. Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekiyordu.

Öte yandan, oyların yüzde 49,3'ünün sayıldığı ve "evet" oylarının yüzde 90,8 ile önde olduğu açıklandı.

Seçime nihai katılım ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da sonuçları değerlendiren liderlerin açıklamalarından ve açılmayan sandık sayısında sona yaklaşılmış olmasından referanduma yeterli katılım olmayacağı anlaşıldı.

Yunanistan ile yıllardır anlaşamadıkları isim problemin çözümünü isim değiştirmekte bulan resmi adıyla Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti'nin adı, referandumla birlikte "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilecekti. Bunun karşılığında da Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği süreci başlatılacaktı.

KARARA SAYGI DUYULMALI"

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin bugün yapılan referandum hakkında, "Vatandaşların iradesi tartışılmazdır, buna saygı gösterilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya vatandaşları ve kurumlarının "sakin" ve "demokratik" bir referandum günü geçirdiğini, referandumda verilen oyların nihai olduğunu belirten Zaev, "Vatandaşların iradesi tartışılmazdır, buna saygı gösterilmesi gerekir." dedi.

İstişari olan bu referandumda oy kullananların iradesinin, mecliste siyasi eyleme dönüşmesi gerektiğini söyleyen Zaev, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekillerinden, oy kullanan vatandaşların çoğunluğunun seçimine saygı göstermelerini beklediğini kaydetti.

Zaev, "Aksi takdirde diğer demokratik aracı kullanmamız gerekecek. Bu da hemen erken genel seçimler demek." ifadesini kullandı.

Vatandaşların onurlu ve özgür bir şekilde oylarını kullandıklarına işaret eden Zaev, "Beklediğimiz gibi görünür bir çoğunluk varsa o zaman gelecek bellidir. Meclisteki milletvekillerin sesi, Makedonya'nın tüm vatandaşları için daha iyi yaşam ve NATO ile AB süreçlerini hızlandırma yönünde olmalı."diye konuştu.

MUHALEFETE GÖRE HÜKÜMET KAYBETTİ

Makedonya'daki muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski ise, yapılan referandumda isim anlaşması aleyhine oy veren ya da halkın sandığa gitmeyen seçmenlerin "Burası Makedonya" mesajı verdiğini söyledi.

Mickoski, düzenlediği basın toplantısında, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumu değerlendirdi.

Katılımın düşük olduğu referandumun hem Yunanistan ile yapılan anlaşmanın hem de hükümetin "mağlubiyeti" olduğunu savunan Mickoski, "Burada Makedonlar yaşıyor. Kimliğimiz Makedon. Dilimiz Makedonca. Atalarımız da Makedon." ifadelerini kullandı.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in erken seçime ilişkin açıklamasını da değerlendiren muhalefet lideri, Zaev'in erken seçime değil, emekliliğe gitmesi gerektiğini vurguladı.

"BAŞARISIZ REFERANDUM" KUTLAMASIİ

İstişare referandumuna yeterli katılımın sağlanamaması, "boykot" yanlıları tarafından sevinçle karşılandı. Başkent Üsküp'teki meclis binası önünde toplanan yüzlerce kişi, "referandumun başarısızlığını" kutladı.



"Boykot ediyorum" adı verilen grup tarafından düzenlenen kutlamaya katılanlar, halay çekip şarkı söyledi. Ellerinde Makedonya bayrakları bulunan grup, üzerinde "Boykot oy kullanmıyor demektir", "Size, ismim ve kimliğimle müzakere etme hakkını kim verdi?" yazılı dövizler taşıdı.



Dünya Makedon Kongresi Başkanı Todor Petrov, yaptığı konuşmada, bugünün Makedon tarihi için büyük bir gün olduğunu vurgulayarak, burada devletin ismi ve milletin kimliğinin korunduğunu, bununla gurur duyulması gerektiğini ifade etti.



Makedonya'nın adının değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referanduma karşı olduklarını göstermek için toplandıklarını kaydeden Petrov, Devlet Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini söyledi.



Petrov, iki ülke arasındaki anlaşmanın kabul edilerek Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliğine (AB) üyeliği ile devletin adının ve milletin kimliğinin değiştirilmesi kararının, bugünkü referandumda kabul edilmediğini savundu.

İKİ ÜLKE ARASINDA İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini istiyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üyeliğini gerçeleştiremiyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak Makedonya, güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında, görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerinin katılımıyla 17 Haziran'da anlaşma imzalanmıştı.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 00:40