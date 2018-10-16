Makedonya NATO'ya katılım müzakeresinde

Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve NATO Ulusal Koordinatörü Stevo Pendarovski ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO ile katılım müzakerelerine Perşembe günü resmen başlayacaklarını açıkladı.

Katılım müzakerelerine dair iyimser olduklarını ve başarılı olmak istediklerini belirten Şekerinska, "Önümüzde, 900 milyondan fazla insanın yüksek kalitede yaşama sahip olduğu ülkeleri bir araya getiren en güçlü kolektif güvenlik ittifakının üyesi olması şansı var." ifadelerini kullandı.

Makedonya'ya NATO üyeliği yolunu açacak, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununun çözümüne ilişkin anlaşmanın mecliste görüşülüyor olmasına da değinen Şekerinska, tüm milletvekillerinin bu tarihi şans ve sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.

Şekerinska, milletvekillerinin anlaşmanın onaylanması noktasında "evet" düğmesine basarak Makedonya'nın NATO'ya üye olma yolundaki 27 yıllık maratonun son adımlarına katıldıklarını belirtti.

Makedonya’nın NATO’ya katılımındaki en önemli engelin Yunanistan’la aralarındaki isim sorunu olduğu biliyor. Geçen ay ülkenin isminin değişmesi için gidilen referandumdan bir sonuç alamayan Makedonya, konuyu mecliste görüşüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

