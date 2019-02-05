Makedonya Türk Demokrat Partisi'nden seçim açıklaması

Makedonya Türk Demokrat Partisi (TDP) Milletvekili Yusuf Hasani, Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bildiri yayınladı.

Hasani, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz 2019 yılı, ülkemiz Makedonya’nın bekası açısından en az bağımsızlığını ilan ettiği dönem kadar hayati önem taşımaktadır. Yaklaşık 30 yıldır komşu ülkelerle yaşanan sorunların ortadan kalktığı ve ülkemizin muasır medeniyetler arasında yerini almak için en önemli adımlarını atmaya hazırlanan Makedonya bu yıl da ciddi bir seçim sınavı daha verecektir.

Cumhurbaşkanını seçeceğimiz Nisan ayına sayılı günler kala kamuoyunda bu konuda yaşanan tartışmaları dikkatle izlediğimizi ve parti olarak soydaşlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak en kısa zamanda aldığımız kararı kamuoyu ile paylaşacağız.

Ancak diğer Türk siyasi partilerin her zaman olduğu gibi bu seçimde de soydaşımızın kafasını karıştırmaktan ve "ucuz siyasi puan" kazanmaktan başka bir işe yaramayacak açıklamalarını hayretle izliyoruz. Yaptıkları açıklamaları kısa bir süre sonra muhtemelen bir "günah keçisi" bularak değiştirmek zorunda kalacaklarını bildikleri halde bu tür "acemi" ve "ergen" çıkışlarda bulunmalarına bir anlam veremediğimizin altını çizmek isteriz.

Türk Demokratik Partisi kurulduğu günden bu yana, geçmişine ve tecrübesine yakışır bir şekilde kararını ilgili taraflarla görüşmeleri tamamladıktan sonra, vatandaşlarımızın istikbalinin güvence altına alınması ve ülkemizin son dönemde yakaladığı istikrarın korunması yönünde karar verecektir.”

Kaynak: Yeni Balkan