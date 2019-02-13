Makedonya-Yunanistan sınırında tabela değişti

Makedonya'nın güneyinde Yunanistan ile sınır kapısı "Bogorodica"da, ülkenin yeni anayasal ismi olan "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ibaresinin bulunduğu tabela konularak Prespa Anlaşması'nın öngördüğü isim değişikliği resmen uygulanmaya başlandı.

"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ibaresinin yer aldığı tabela, Makedonca ve İngilizce olmak üzere iki dilde, Kuzey Makedonya ve Yunanistan sınırına konuldu.

Üsküp yönetimi, ayrıca, internet sitesindeki ismini "Kuzey Makedonya" olarak değiştirdi.

Prespa Anlaşması'nın dün yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke yetkilileri, anlaşmanın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışmalara başladı.

Bu doğrultuda Kuzey Makedonya hükümeti tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bakanlıklar arası çalışma grubu kuruldu.

Prespa Anlaşması ile Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolünü 8 Şubat'ta meclisinde onaylayan Yunanistan, dün bu konuya dair sözlü notayı Üsküp'e göndermişti.

Öte yandan, Kuzey Makedonya hükümetince dün yapılan açıklamada, ülkenin yeni isminin de dahil olduğu anayasal değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla sınırlardaki tabelaların üç gün içerisinde, ülke genelindeki uluslararası yollardaki trafik levhalarının iki ay içerisinde, araç plakalarının dört ay içerisinde, yeni pasaportların bu yılın sonuna kadar, yeni banknotların da 2020 yılı başında hazırlanacağını duyurmuştu.

Yunanistan ile 28 yıllık isim sorununu aşan Kuzey Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü 6 Şubat'ta imzalamıştı. İki gün sonra Yunanistan, komşusu Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokolü onaylamıştı.

Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu süre zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.

Kuzey Makedonya, bu aşamada Prespa Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini, üye olduğu tüm uluslararası ve bölgesel kurumlara bildirecek. Anlaşmaya göre, ülke, bu uluslararası kurumlar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm üyelerinden ülkenin yeni adını kabul etmelerini talep edecek. Bundan sonraki süreçte ise diğer ülkeler Makedonya'yı resmen "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak kabul edecek.

Balkanlar'ın iki komşu ülkesi Yunanistan ile Makedonya arasında Makedonya'nın eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana devam eden isim sorunu, iki ülke başbakanlarının katılımıyla 17 Haziran'da imzalanan Prespa Anlaşması ile çözüme kavuşmuştu.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayla ilgili önce Makedonya'da, ardından Yunanistan'da gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasıyla tarihi meselenin çözümünde sona gelinmişti.

Kaynak: AA