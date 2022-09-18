Makedonya'da anayasa değişikliği konusunda fikir ayrılıkları büyüyor

Hükümet, ana muhalefetin Bulgaristan ile komşuluk ve işbirliği anlaşmasının iptaline ilişkin referandum talebine sıcak bakmıyor. Hükümet kanadından bu kriz döneminde referandum düzenlemenin gereksiz harcama olacağı şeklinde yorumlandı.

Meclis Başkanı Talat Caferi de meclise sunulan referandum girişimini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Ana muhalefet tarafından ülke adına zararlı olan bu anlaşmanın iptal edilmesi gerektiği savunuluyor. Bulgar azınlığının Anayasaya dahil edilmesi öngören anayasa değişikliklerine destek vermeyeceklerini her fırsatta vurguluyor.