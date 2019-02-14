Makedonya’da kaza sonrası ulusal yas ilan edildi

Yolcu taşıyan bir otobüs dün saat 17.00 sularında Üsküp-Kalkandelen otoyolunda kontrolü kaybederek yoldan çıkarak yuvarlandı. Yeni bilgilere göre olayda ölü sayısının 14 olduğu kaydedildi.

Dün yaşanan kaza sonrası yaralılar Üsküp’te bulunan hastanelere sevk edilmişti.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Görgü tanıklarına göre Karpalak ile Laskarci köyü arasında meydana gelen kazada Kalkandelen istikametine doğru giden ‘Durmo Turs’ şirketine ait otobüs kontrolü kaybederek önce karşı şeride geçti. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün şarampole yuvarlandığı ifade edildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Dün akşam Üsküp-Kalkandelen otoyolunda meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenler için Makedonya Hükümeti tarafından ulusal yas ilan edildi.

BAKANLAR KURULU ACİL KODUYLA TOPLANDI

Geç saatlerde acil koduyla toplanan bakanlar kurulunda 13 ve 14 Şubat tarihlerinin ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.

Başkent Üsküp’te bulunan başbakanlık binasında bayraklar yarıya indirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 13:33