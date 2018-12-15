Mehmet Akif Ersoy Arnavutluk'ta anıldı

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinden İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un doğum ve vefat yıl dönümü vesilesiyle anma programı ve sergi açılışı düzenlendi.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde İşkodra Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen törene, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenlerle öğrenciler katıldı.

Program açılışında konuşan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, değerli Türk büyüğü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Mehmet Akif'in sadece Türkiye ve Türklere ait bir aydın, edebiyatçı, siyasetçi, akademisyen olmadığını dile getiren Yörük, "Arnavut kökenli ve Balkanlar'da yaşayıp hizmet etmiş olması dolayısıyla gönül coğrafyamıza ait bir şahsiyettir. Türk-Arnavut kardeşliğinin bağlarının, ortak kültürümüzün şahsında harmanlandığı kıymetli bir düşünce ve eylem adamıdır. Mehmet Akif'i tanımak, Türkiye'yi ve Türk toplumunu tanımak ve anlamak demektir. Bize kazandırdığı ebedi eserlerden olan İstiklal Marşımızın ve Çanakkale şiirinin gerçek ruhu gözlerimizi dolduran, yüreğimize dokunan o dizelerinin o ulvi ilhamını nerede aldığı ancak Mehmet Akif'i tanıyınca anlaşılır." diye konuştu.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı da milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar ve kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetlerin bulunduğunu ifade ederek, "Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir." dedi.

Program kapsamında ayrıca 31 Aralık'a kadar gezilebilecek, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile çalışmalarını anlatan arşiv belgelerinden oluşan sergi açıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 17:37