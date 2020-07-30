Meriç nehri kimyasal gübre ile kirlenmiş

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, basına yaptığı açıklamada Meriç Nehri'ne akan Haskovo'da kurulu (Hasköy) su kanalının suyunu gübrelerin kirlettiğini bildirdi.

Bakanın ifadesine göre, suda bulunan nitrat, nitrit ve amonyum azotu seviyeleri izin verilenden kat kat daha yüksek.

Angelov, “Dimitrovgrad (Kayacık) çevresindeki bazı köylerde sular tekrar açılacak. İlk olarak Brod, Zlato Pole ve Raynovo'daki su kaynaklarından elde edilen sular açılacak” dedi.

Çevre ve Su Bakanı Emil Dimitrov, nehirde su kirliliğine neden olan gübre kalıntılarının gübre fabrikasından kaynaklandığı kaydetti. Bakan, soruşturmanın tamamlanmasıyla her şeyin netlik kazanacağını söyledi.

Dün Meriç Nehri’ne akan kanaldan su içen 29 ineğin ölmesinden sonra önleyici tedbir olarak Haskovo iline bağlı 48 yerleşim yerinde sular kesilmişti.

Susuz kalan yerleşim yerlerine 2 ton maden suyu sağlandı ve bugün yeni 80 000 litre su teslim edilmesi bekleniyor.

Bakan Angelov, altı su kuyusundan alınan numunelerin test sonuçlarının suyun insan hayatı ve sağlığı için tehlikeli olan maddeler içermediği, yani temiz ve güvenli olduğunu göstermesi halinde suların tekrar açılacağını, ancak musluk sularının içilmesinin yasaklanacağını belirtti. Suların ev ihtiyaçları için kullanılmaya başlanmasından sonra tekrar içme suyu tahlili yapılacağını ve sonuçlar suyun tamamen güvenilir olduğunu gösterdiği halde içilmesine izin verileceğini izah etti.

Daha önce Meriç Nehri'nden alınan suların tahlil sonuçlarının suların standartları karşıladığını gösterdiği ve ekolojik felaket tehlikesi olmadığı bildirildi.

Dimitrovgrad Bölge Savcılığı denetiminde Meriç Nehri sularının kirlenmesinden dolayı soruşturma başlatıldı.



Kaynak: Kırcaali Haber

