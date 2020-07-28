Meriç Nehri’nden su içen 28 inek telef oldu

Bulgaristan Dimitrovgrad (Kayacık) İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün akşam basına açıklamada bulunan Haskovo (Hasköy) İl Kriz Merkezi üyelerinin ifadesine göre, Dimitrovgrad şehri yakınlarından akan Meriç Nehri'nden su içen 28 inek öldü. Nehir kıyısında yer alan beş şehirde su, olay netleşene kadar durduruldu. Polis tarafından çağrıldığını söyleyen Neohim Şirketi Satış Müdürü Stefan Dimitrov da oradaydı, ancak şimdilik olay hakkında bilgi yok.

Haskovo Valisi Stefka Zdravkova, “29 inek sürüsü Meriç Nehri üzerinde kurulu bir kanaldan geçti. 28’i su içtikten hemen sonra öldü. Nüfusa yönelik erken uyarı sistemi devreye girdi, Meriç Nehri boyunca yer alan Dimitrovgrad, Harmanli, Simeonovgrad, Lyubimets ve Svilengrad olmak üzere tüm belediyeler haberdar edildi” diye bildirdi. Su numunelerinden test sonuçları elde edilene kadar Meriç Nehri’nden su verilen tüm kuyulardan su temini durduruldu.

Bu ilçelerde bulunan onlarca yerleşim yeri susuz kaldı. Haskovo Bölge Sağlık Müfettişliği, nehrin uzunluğu boyunca numune alacak.

Dimitrovgrad Belediye Başkanı İvo Dimov, “Yayılı kirlilik söz konusu, yani konsantrasyonu yüksek. Bunun organik bir bileşikten kaynaklandığını varsayıyoruz” dedi .

Meriç Nehri sularında kirliliğin nedeni henüz incelenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Kırcaali haber