Mihajlovic: "Lavrov, Sırbistan'ın yaptırım kararını suistimal ediyor"

Sırbistan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını desteklediğini anımsatan Mihajlovic, ülkesinin askeri saldırıyı destekliyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığını aktardı.

Mihajlovic, "Lavrov, karşılaştığımız baskılara rağmen yaptırım uygulamama kararımıza saygı duymak yerine, bunu çatışmadaki Rus tarafına desteğimiz olarak sunarak bu gerçeği kötüye kullanıyor ve böylece Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırbistan hükümeti üzerinde ek baskı oluşturuyor.“ ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın yaptırım uygulamama kararının, izlediği bağımsız politakanın göstergesi olduğunu belirten Mihajlovic, Rus bakanın, iki ülke arasındaki dostluktan bahsetmesine rağmen, bu tür davranışlarla tam tersini gösterdiğini savundu.

Balkan News