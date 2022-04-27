Milanovic'in popülaritesi yerinde

Araştırma şirketi IPSOS’un bu ay gerçekleştirdiği bir anketin sonuçlarına göre, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic hala ülkedeki en popüler siyasetçi konumunda bulunuyor. Ankete katılanların yüzde 55’si Milanovic hakkında olumlu bir görüşe sahip iken katılımcıların yüzde 39’u, siyasetçiye olumsuz bakıyor.

İkinci sırada yer alan siyasetçi ise Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic oldu. Siyasetçiye katılımcıların yüzde 47’sinin olumlu, yüzde 35’i ise olumsuz bakıyor.

Ankete göre üçüncü sırada yer alan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic hakkında katılımcıların yüzde 39’u olumlu, yüzde 54’ü ise olumsuz görüşe sahip.

Kaynak: Balkan News