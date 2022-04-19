Mostar şehrinde pazar tatili zorunlu oldu

Mostar Belediyesi, yasağa uymayan işletmelere 1500 avroya kadar ceza verileceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Mario Kordic, yasağın amacının şehirde herkesin Pazar günlerini aileleriyle geçirebilmelerine olanak sağlamak olduğunu söyledi.

Bu nedenle, Neretva üzerindeki en büyük şehirdeki dükkanlar dün büyük çoğunlukla kapalı kaldı.

Kaynak: Balkan News