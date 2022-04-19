Mostar şehrinde pazar tatili zorunlu oldu
Mostar şehri Bosna Hersek’te pazar günleri çalışmanın resmen yasaklandığı ilk büyük şehir oldu.
Balkanlar 19.04.2022, 18:13
Mostar Belediyesi, yasağa uymayan işletmelere 1500 avroya kadar ceza verileceğini duyurdu.
Belediye Başkanı Mario Kordic, yasağın amacının şehirde herkesin Pazar günlerini aileleriyle geçirebilmelerine olanak sağlamak olduğunu söyledi.
Bu nedenle, Neretva üzerindeki en büyük şehirdeki dükkanlar dün büyük çoğunlukla kapalı kaldı.
Kaynak: Balkan News
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