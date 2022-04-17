Nüfusları 2016'dan beri azalıyor

Arnavutluk Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSTAT) tarafından yayınlanan verilere göre ülke nüfusu 2021’de yüzde 1,3 azaldı.

1 Ocak 2022 itibarıyla ülke nüfusu 2 milyon 793 bin 592 olarak kaydedildi. 1 Ocak 2021’de ise nüfus 2 milyon 829 bin 741 olarak açıklanmıştı.

2021’de Arnavutluk’ta 30 bin 580 ölüm, 27,284 doğum kaydedilirken, ülkede ölümlerin yüzde 10,8 artarken doğumların yüzde 2,8 oranında azaldığı görüldü.

Rapor ayrıca geçtiğimiz yıl 42 bin 48 Arnavut’un başka ülkelere göç ettiğine dikkat çekildi.

INSTAT verilerine göre Arnavutluk’un nüfusu 2016 yılından beri azalıyor.

Ülke nüfusunun azalmasındaki en büyük etkenler, doğum oranlarındaki düşüş ve göç olarak gösteriliyor.

Azalan nüfus, ülkenin sosyal güvenlik sistemini de tehdit ediyor.

Kaynak: Balkan News