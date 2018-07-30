Obama’nın yardımcısı: Bosna soykırımı planlıydı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Bosna Savaşında yaşanan soykırımdan kurtulan insanların gelecekleri için savaşmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Biden, Washington'daki bir törende yaptığı konuşmada, “Geçmişi hatırlamanız, geçmişinizi çocuklarınıza hatırlatmanız, herkesin geçmişini bilmesi gerekiyor, tek bir hedef için çok sayıda kurban verdiniz” dedi.

SOYKIRIM, AVRUPA’NIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Biden, Bosna-Hersek medyasına da bir demeç verdi. Bosna-Hersek'in bir iç savaş olmadığını, planlı bir soykırım olduğunu söyledi.

"İnsanlar onurunu korumak için mücadele etti. Evlerini kaybetti. Bir soykırım oldu. Planlanan soykırım ve bütün Avrupa’nın gözü önünde gerçekleşti, "dedi.

Yetkili, Batı'nın Bosna-Hersek için yeterli merhamet veya sempati duymadığını da sözlerine ekledi. İnsanların sadece Srebrenica ve Zepa'dan Bosnalı genç erkeklerin resimlerini gördüğünde şeylerin değişmeye başladığını hatırlattı.

"Gerçek şu ki artık göz ardı böylece Bunlar Holokost böylece anımsatan kayıtlarıdır. Yine bu ay biz saldırıları hakkındaki bir kararı başardık O Temmuz 1995 yılında oldu NATO biz karar verdiğinde başka şansı yoktu çünkü takip etmek zorunda hadi gidelim, "dedi eski ABD başkan yardımcısı.

YAŞANAN TRAJEDİYİ UNUTMAMANIZ GEREKİR

Biden, bugün "Bosna-Hersek'in 25 yıl bağımsızlığını kutlarken bu korkunç savaşın başlangıcını" hatırlamanın önemli olduğunu söyledi.

Biden sözlerine şöyle devam etti: “20,000 Müslüman kadın ve kız tecavüze uğradı, öldürüldü. Bu gerçeği dünyayı hatırlatmak gerek. Binlerce Boşnak hayatını kaybederken ve iki milyondan fazla insan yerinden edildi".

BALKANLARDA TANSİYON YÜKSELİYOR

Bosna-Hersek’te son bir hafta içinde ilginç olaylar yaşanıyor. Banja Luka kentinde bir Boşnak yüzü maskeli kişilerce feci şekilde dövüldü. Yakın zamanda Sırp entitesinde yaşayan Boşnaklara yardım eden ve bölgeye geri göç sağlamaya çalışan bir kişi, keskin nişancı tüfeğiyle suikaste uğradı ve hayatını kaybetti.

Sırbistan Eski Cumhurbaşkanı ve masum Boşnakların katili Slobodan Miloseviç’i Uluslararası mahkemede savunan Dragoslav Ognjanoviç’in de evinin önünde saldırıya uğraması, savaş sonrası oluşturulan dengenin bozulmasına yönelik girişimler olarak değerlendiriliyor.



Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 12:10