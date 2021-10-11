Öğretmenlerden grev: Okullar bugün kapalı

Yunanistan'da öğretmen ve öğrenciler, eğitim sistemini ve öğretmenlere performans değerlendirmesi uygulamasını protesto etti.

Öğretmenlerin performans değerlendirmesine tabi tutulmasını öngören yeni yasal düzenleme nedeniyle öğretmenler bugün 24 saatlik greve gitti.

Atina'daki Temyiz Mahkemesi önünde toplanan öğretmenler, parlamento binasına doğru protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğretmenlere, öğrencilerin de eşlik etmesiyle devam eden eylemde eğitim sisteminde öngörülen değişikliklere ilişkin eleştiriler dile getirildi.

Performans değerlendirmesi kararına öğretmenlerden tepki

Hükümetin bu yıl getirdiği yasal düzenleme ile öğretmenlerin performans değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verilmişti. Bu karara karşı çıkan öğretmenler, bağlı oldukları sendikalar aracılığıyla, performans değerlendirmesine dahil olmama kararı almıştı. Eğitim Bakanlığı ise bu kararı yargıya taşımıştı.