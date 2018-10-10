Öldürülen Bulgar gazeteci soruşturması yeni gelişme

Bulgaristan'da gazeteci Viktoria Marinova cinayetiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan Rumen bir şüpheli yapılan sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Tuna bölgesi emniyet yetkilisi Teodor Atanasov, "Araştırmalarımız devam ediyor. Şu an için söyleyebileceğimiz herhangi bir kanıt ya da bilgi yok." dedi.

Avrupa Birliği, ülkedeki yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın Ruse kentinde öldürülmesine ilişkin, "Bulgar yetkililer en kısa sürede sorumluları yargılamalı." çağrısında bulundu.

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova (30), cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Ruse kasabasında Tuna Nehri kenarında ölü bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 09:05