Ölüm yolundaki yürüyüş sona erdi

Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı orman yolunda düzenlenen "Barış Yürüyüşü", katılımcıların Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erdi.

Temmuz 1995'te yaşananlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen organizasyonun katılımcıları, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan üç günlük yürüyüşün ardından geldikleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Barış Yürüyüşü Alt Komite Başkanı Zulfo Salihovic, yürüyüşün sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Hava durumu yürüyüşe pek müsait olmasa da katılımcılar fedakar bir tavır sergileyerek yürüyüşü tamamladı." diye konuştu.

Her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlenerek soykırımdan sağ kalmayı başaran Boşnakların yaşadığı zulümleri kendilerinden dinleme imkanı buldu.

Motosikletliler ve maratoncular da Potoçari'ye ulaştı

Bu arada, soykırım kurbanları anısına yarın düzenlenecek törene katılmak üzere farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli de Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Motosiklet maratonunun katılımcılarından Miralem Baltak, ülkenin başka şehirlerinden yola çıkan motosikletçilerle buluştuklarını anımsatarak, "Potoçari'ye 900 kadar motosikletle geldik." dedi.

Öte yandan Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan 10. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.