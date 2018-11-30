Oriç beraat etti

Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp sivillere yönelik savaş suçu işlediği iddiasıyla yargılanan eski Boşnak komutan Naser Oriç hakkında beraat kararı verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, savaş sırasında Bratunac ve Srebrenitsa'da Sırp sivilleri öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan Oriç ile aynı davada yargılanan Sabahudin Muhic'in suçsuz bulunduğu ifade edildi.

Bosna'daki savaşta ülkenin doğusundaki Srebrenitsa bölgesinde görev yapan Oriç ile eski Boşnak asker Muhic, Sırp esirlere yönelik savaş suçu işlemekle suçlanıyordu.

Boşnaklar arasında "efsane komutan" olarak da anılan Oriç, daha önce Sırpların benzer suçlamaları nedeniyle Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) de yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.

Bosna Hersek Mahkemesi Temyiz Konseyi ise eski Boşnak komutan Oriç hakkında 9 Ekim 2017'de verilen beraat kararına Savcılığın yaptığı itirazı haklı bularak 8 Haziran'da kararı bozmuş ve yeniden yargılamaya hükmetmişti.

Bu arada, Saraybosna'daki mahkeme binasının önünde toplanan yüzlerce Boşnak, Oriç hakkındaki kararın açıklanmasını bekledi.

Ellerinde, "Suçlu değil kahraman" ve "Suçluyla kurban bir tutulamaz" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, beraat eden Oriç'e mahkeme binası önünde sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 18:15