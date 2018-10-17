Ortodoks din adamları köşe kapmaca oynuyor

Fener Rum Patrikhanesi’yle Moskova Ortodoks Kilisesi arasında yaşanan gerilimde Ortodoks din adamlarının son dönemdeki ziyaretleri dikkat çekiyor. İki taraf arasında sıkışan Ortodoksların saflarını tercih etmek zorunda olduğu yorumları yapılıyor.

Ortodoks din adamları köşe kapmaca oynuyor

Pazartesi günü Sırbistan Patriği Iriney Antakya Rum Ortodokos Patriği 10. John ile birlikte Karadağ'ı ziyaret etti. 

Balkanlardaki son dönemde artan hareketliliğin Fener Rum Patrikhanesiyle Moskova arasında sıkışan kiliselerin krizde safını tercih etmeleri ile ilgili olduğu ifade ediliyor.

Bu arada Karadağ polisi, Sırp Ortodoks Kilisesi patriği Iriney’e eşlik eden ‘Gece Kurtları’ isimli motosiklet topluluğunun dört üyesini bir süreliğine tutukladı.

Balkan Insight'ın (BIRN) haberine göre Gece Kurtları'nın lideri "Cerrah" lakaplı Aleksander Zaldostanov, polisin 15 Ekim tarihinde motosiklet topluluğunun Karadağ'daki dört üyesinin, ülkeyi ziyaret eden Sırp Ortodoks Patriği Irinej'in bulunduğu araç grubuna eskortluk yaparlarken gözaltına aldığını söyledi. Zaldostanov facebook sayfasından yaptığı açıklamada: "Polis, resmi sorumluluklarıyla hiçbir ilişkisi olmayan aptalca sorular sordu. Bu şekilde, üzerimize baskı yapmaya ve başkalarını sindirmeye çalışıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Gece Kurtları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla biliniyor. Bölgede Rusya propaganda gücü olarak çalıştığı iddia edilen grubun Moskova Ortodoks Kilisesi ile de bağlarının olduğu öne sürülüyor.

Sırp Kilisesi Patriği’nin konvoyuna eşlik etmelerinin de Rusya tarafından bir mesaj olduğu belirtiliyor. Sırp Ortodoks Kilisesi Moskova'ya yakınlığıyla biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 11:32
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