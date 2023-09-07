Osmani'den Sırbistan'a sert tepki

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Rusya'nın Balkanlar'da kötücül etki yaratmak için faaliyetler içinde bulunduğunu, Kosova'nın Batı, Sırbistan'ın ise Rusya tarafında durduğunu belirterek, "Bölgemizdeki Avrupa Atlantik ortaklarının kim olduğu bence çok açıktır." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO karargahındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani, "NATO bizim kaderimizdir." sözleriyle başladığı konuşmasında Avrupa-Atlantik yolundan hiçbir zaman şaşmayacaklarını vurguladı.

Kosova'nın NATO ve müttefiklerle üyelik için çalışmaya devam edeceğini belirten Osmani, Rusya'ya karşı Ukrayna, NATO ve müttefiklerinin yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Osmani, Rusya'nın bölgede kötücül faaliyetlerde bulunduğunu, etki alanını genişletmeye çalıştığını ifade ederek, "Barışın garantörü, kötücül etkilerin caydırıcısı ve demokrasinin savunucusu olarak NATO'ya ihtiyacımız var. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

Rusya'yı kastederek bölgede kötücül etki kurmaya çalışan güçler olduğunu vurgulayan Osmani, "Kosova ve bölge, Rusya'nın kötücül etkisi ve onun vekillerinin istikrarsızlık gündemi nedeniyle patlama noktası olma tehlikesi altındadır. Kosova, devamlı yasa dışı yabancı müdahaleler yaşamakta ve ülkenin kuzeyinde meşru yetkisi ve egemenliği engellenmektedir." diye konuştu.

Osmani, Kosova'nın kuzeyinin Kosova Cumhuriyeti'ne bağlı olduğunu, bunun değişmeyeceğini vurguladı.

KFOR askerlerine yönelik 29 Mayıs'taki saldırının "Sırp organize suç örgütleri tarafından düzenlendiğini" dile getiren Osmani, bunun görüntülerle kanıtlandığını, Sırbistan'dan gelen polis memurlarının bu saldırının failleri arasında bulunduğunu söyledi.

KOSOVA'NIN AB'DEN DENGE BEKLENTİSİ

Osmani, 14 Eylül'de düzenlenecek Belgrad-Priştine Diyaloğu Toplantısı'ndan beklentisinin sorulması üzerine, "Sürecin başarısı için AB'den dengeli bir yaklaşım bekliyoruz. Bu dengeyi göremediğimiz zamanlar oldu." dedi.

Daha önce varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasını talep ettiklerini dile getiren Osmani, Sırbistan'ı anlaşmayı tam uygulamamakla suçladı.

AB VE NATO SIRBİSTAN'A YUMUŞAK MI DAVRANIYOR?

Ukrayna'ya silah sevkiyatına yardımcı olduğu için AB ve NATO'nun Sırbistan'a yumuşak davrandığına yönelik Balkan ülkelerinde görüş bulunduğu, bunun doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Osmani, 29 Mayıs'ta KFOR askerlerine saldıranların Sırbistan kurumlarının mensupları olduğunu, Sırbistan'ın Kosova sınırında 48 askeri üssünün bulunduğunu dile getirdi. Osmani, şöyle devam etti:

"ABD Savunma Bakanlığına göre Rus casus merkezi olan Sırbistan'ın Kosova sınırındaki Rusya'nın sözde insani yardım merkezi, Rus Mig-29 uçaklarını Kosova sınırında uçurmaktadır. Sırbistan, Rusya ile siyasi, ekonomik ve askeri işbirliğini devam ettirmekte, dış ve güvenlik politikasını tamamen Rusya ile koordine etmektedir. Kosova ise kararlarında yüzde yüz AB ve NATO ile aynı çizgidedir. Bölgemizdeki Avrupa Atlantik ortaklarının kim olduğu bence çok açıktır. Aynı zamanda Sırbistan'ı Batı'ya yaklaştırmak hepimizin çıkarınadır. Sırbistan AB'den destek alırken ödevini yapmalıdır çünkü AB'nin parası AB değerlerine akıtılmalıdır. Şu anda durum bu değil."

"BELGRAD'A VERDİĞİMİZ MESAJLARDA HEP AÇIK OLDUK"

Stoltenberg ise aynı soruya, AB ve NATO'nun Sırbistan'a yumuşak davrandığı iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Belgrad'a verdiğimiz mesajlarda hep açık olduk." dedi.

Osmani ile Kosova'nın kuzeyindeki gerginliği ve Kosova Barış Gücünün (KFOR) çalışmalarını görüştüklerini belirten Stoltenberg, mayıs ayında KFOR güçlerine düzenlenen ve 93 askerin yaralandığı saldırının kabul edilemez olduğunu, bölgede istikrarın sağlanması için tüm aktörlerin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

NATO'nun tarafsızlık içinde Kosovalı ve Sırp makamlarıyla temas içinde olacağını aktaran Stoltenberg, Priştine'nin gerilimi düşürmeye yönelik adımlarından memnuniyet duyduklarını ifade ederek bölgedeki tüm aktörlere itidal çağrısında bulundu.

Stoltenberg, "NATO, AB kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nu kuvvetle desteklemektedir. Gelecek hafta üst düzey diyalog toplantısı yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Sorunları çözmenin tek yolu budur." dedi.