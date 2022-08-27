“Osmanlı’dan Kurtuluş” programı düzenleyen Saray Belediyesi’ne kınama

Türk Demokratik Partisi (TDP) ve Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) “Üsküp’ün Osmanlı’nda Kurtuluşunun 110.yılı” vesilesiyle program düzenleyen Saray Belediyesi’ni kınadı.

TDP’den konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Saray Belediyesinin “Üsküp’ün Osmanlıdan kurtuluşunun 110 yılı” vesilesiyle 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planlanladığı kutlama organizasyonunu şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“110 yıl önce Sırp çetecilerin şehre girişini bugün zafer ve kurtuluş olarak lanse etmek dost ve kardeş bildiğimiz Arnavut bir belediye başkanına yakışmayan, küstah bir harekettir. Bu düpedüz Türk milletine karşı yapılmış çok büyük bir saygısızlık ve hadsizliktir.

Son bir yıldır ülkemizde önce BESA hareketi şube başkanının, ardından PDSH başkanının ve son olarak da BDİ belediye başkanının milletimize yönelik bu demeç ve tavırları artık bardağı taşıran son damla olmuştur.

Gerek tarih boyunca, gerekse günümüzde Türk devleti ve milletinin ülkemizde, Arnavutluk’ta ve Kosova’daki Arnavut toplumuna yapmış olduğu iyilikler ve hizmetler, göstermiş olduğu ilgi ve sevgi bugün liderleri tarafından bile dile getirilmektedir.

Ancak ne acıdır ki yukarıda makamlarını zikrettiğimiz çapsız ve geçmişinden bihaber siyasetçilerin demeç ve hareketleri asırlık kardeşliğe ve dostluğa gölge düşürmekte, aramıza nifak tohumları ekmektedir.

Haddini aşan, tarihinden ve geçmişinden habersiz bu zihniyetteki şahsiyetlerin bu gibi tavır ve tutumları elbette ki bir ulusun tamamına mâl edilemez.

Arnavut kardeşlerimizden ve parti liderlerinden beklentimiz iki millet arasındaki güçlü bağın korunması yönünde tavır takınmaları, ilişkilerimize zarar verecek nitelikteki demeçleri kınamaları ve içlerindeki bu fitne ve fesat sevdalılarını temizlemeleridir.”

TMBH’den Saray Belediyesi’ne kınama

Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), “Üsküp’ün Osmanlı’nda Kurtuluşunun 110.yılı” vesilesiyle program düzenleyen Saray Belediyesi’ni kınadı.

TMBH’den konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Makedonya Türklerinin milli refleksi ve vicdanı olan Türk Milli Birlik Hareketi olarak Saray Belediyesinin bu faaliyetini en sert dille kınamaktayız ve derhal durdurmasını ivedilikle belirtmekteyiz. Hatırlanacağı üzere Üsküp Paşa Yiğit Bey tarafından 1392 yılında fethedilmiş ve ecdadımız 1912 yılında vatan bildiğimiz topraklardan çekilmiştir. Hem Üsküp’ü feth ederken hem de Üsküp’ten çekilirken buradaki Arnavutlarla savaş halinde olmadığımızı bütün dünya bilmektedir. Dolayısıyla onlarla hiç savaş halinde olmadık ve olamayız, çünkü kardeş hukukumuzu zedeleyecek hiçbir hamlede bulunmadık ve bulunmayacağız.

Yine tarihin sayfalarına baktığımızda Sırplar Üsküp’e girerken (1912) Arnavutları katlettiğini kaydetmektedir. Bu yüzden bu ‘’aklı tutulmuş’’ Belediye başkanı ve yandaşları neyi kutluyorlar. Yoksa bunlar Sırp mıdırlar? 520 yıllık idaremizde kimsenin dinine, diline milli mensubiyetine dokunmadık. Bu yüzden Arnavutların bir kesimindeki bu Osmanlı-Türk düşmanlığına bir türlü anlam veremiyoruz. Hele Makedonya ile Türkiye Cumhuriyetleri arasında diplomatik ilişkilerin 30 yıldönümünde böyle bir provokasyonun yapılması asla kabul edilemez.

Bu provokasyon hem Arnavut-Türk ilişkilerini zedeler hem de Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilere derin bir gölge indirmektedir. Bu hamlenin arkasında DUİ kökenli Arnavut Belediye başkanı olduğuna göre bunun arkasında, DUİ partisi, bakanları ve Hükümet de durduğu anlamına gelir. Bir sözle bu hamleye yazıklar olsun denilir. Ayrıca Makedonya İçişleri bakanlığı nasıl bir gerekçeyle böyle bir faaliyete izin verdiğini anlayamıyoruz veya açıkça bu faaliyeti destekleyerek ortak olduğu izlemini görmekteyiz.

Fevkalade giden iki ülke arası ilişkilere gölge düşmemek için derhal Saray Belediyesi, DUI Yöneticileri ve hükümet bunun önüne geçmelidirler ve bu faaliyeti durdurmalıdırlar. Ayrıca diğer Arnavut parti ve STK’larından olayın kınanmasını bekliyoruz, aksi takdirde samimiyetsizlikleri bir daha tescillenecektir. Belli ki bu faaliyeti destekleyen ve içinde yer alan çevreler bilinen tarafların uydusu halindedir.

Bu yüzden Anavatanımız Türkiye’nin de bu tür olaylar karşısında merhamet etmeyene, merhamet etmemesini beklemekteyiz. Bu davanın erleri olarak bu provokasyonlar asla ve kata rotamızı değiştiremeyecek, ecdadımıza bağlılığımızı, sevdamızı sarsamayacak ve kardeş bildiğimiz kesimlerle hukukumuza gölge düşüremeyecektir.

Bir tekrar Saray Belediyesinin bu faaliyetini kınar, derhal Hükümeti göreve davet ediyoruz.