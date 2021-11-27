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Otobüse ateş açıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Kosova'da bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

Balkanlar 27.11.2021, 00:51
Otobüse ateş açıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Kosova'nın başkenti Priştine'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan Glogjan'da cuma günü yerel saatle 19.00 sıralarında bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Peja'daki yetkililer saldırıyı ve ölümleri doğruladı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: TRT Haber

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#Kosova #otobüs #saldırı
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