Otobüse ateş açıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Kosova'da bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.
Balkanlar 27.11.2021, 00:51
Kosova'nın başkenti Priştine'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan Glogjan'da cuma günü yerel saatle 19.00 sıralarında bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.
Peja'daki yetkililer saldırıyı ve ölümleri doğruladı.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: TRT Haber
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