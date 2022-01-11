Plenkovic'ten istikrar açıklaması

Plenkovic, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Vekili ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Hırvatistan Başbakanı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, İzetbegoviç ile Bosna Hersek'te seçim reformu konusunda uzlaşma sağlanması ve devlet kurumlarındaki boykotların sonlanması meselelerini ele aldıklarını belirtti.

Bosnalı Sırplar'ın, yasa dışı biçimde, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutlamalarını sert bir dille eleştiren Plenkovic, "Anayasaya aykırı bu günü kutluyor olmalarını kınıyorum. Bosna Hersek'te meydana gelebilecek bölücü ve ayrılıkçı tüm eylemlere karşıyız. Bosna Hersek'teki tutumumuz, ülkenin işlevsel olmasından yana." diye konuştu.

Görüşmede iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattı inşasının da gündeme geldiği belirtildi.

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasa dışı biçimde kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.