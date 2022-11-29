Priştine Merkez Camisi, Kosova'nın en büyüğü olacak

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nden öykünerek tasarlanan ve ibadete açıldığında ülkenin en büyüğü olacak Merkez Camisi’nde yaklaşık 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak, AA muhabirine, caminin temel işlemlerinin tamamlandığını ve kaba inşaatına devam edildiğini söyledi.

Tamamlandığında caminin Kosova’ya maddi ve manevi katkı sağlayacağını belirten Albayrak, “Hemen camimizin alt kısmında yaklaşık 250 araç kapasiteli otopark, konferans salonu, gençlik merkezi, kütüphane, okuma salonu, Kur'an kursları, toplantı salonları bu caminin bünyesinde yer alacak.” dedi.

"Bir tuğla da siz koyun" anlayışıyla Türkiye’deki hayırseverlerden destek beklediklerini dile getiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu mekanın Türkiye’deki Müslümanların, hayırsever kardeşlerimizin Kosova’daki mümin kardeşlerine bir hediyesi olarak inşallah en kısa zamanda, yaklaşık iki sene gibi bir zamanda tamamlanması hedefleniyor. Bu ulu mabet kardeşliğimizin en büyük eseri olacak. Evlad-ı Fatihan diyarı, Murat Hüdavendigar'ın meşhedi olan Kosova bizim için çok önemli. 6 asırdır bir kardeşlik var burada. Arnavutlar, bütün Müslümanlar birlikte yaşadık, akraba, kardeş olduk. Bu vesileyle bir tarihi beraber gerçekleştirdik. Şu anda inşaatımız büyük bir tempoyla devam ediyor. Çok küçük miktarlardan çok büyük miktarlara kadar hayır sahibi kardeşlerimiz bize ulaşıyorlar. Bu camide bir tuğlasının bulunmasını talep ediyorlar. Biz bu vesileyle tekraren hayır sahibi kardeşlerimizi bu camimize sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Albayrak, “Cami inşaatımız yaklaşık 8 bin 100 metrekare üzerine oturuyor. Temel işlemlerimiz tamamlandı. Kardeşlerimiz, bu ulu mabette çalışan bütün insanlar, soğuk demeden, hava muhalefeti olmadıkça büyük bir hızla, enerjiyle, inşallah en kısa zamanda bu camiyi tamamlamak hedefimizdir.” dedi.

Priştine Merkez Camisi'nin Balkanlar'da yüzyıllarca sürmüş birlikteliğin bir izi olarak geçmişten geleceğe uzanan gönül birlikteliğinin ve kardeşliğin sembolü olması hedefleniyor.