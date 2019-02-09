Prizren Radyosu'nda Türkçe yayınlar yeniden başlıyor

Prizren Belediyesi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) temsilcilerinin girişimi ile gençlere yönelik başlatılan Kişisel Gelişim ve Eğitim Projesi kapsamında, Prizren Radyo'sunda (88.4 frekans) haftanın iki günü Türkçe canlı yayın programları düzenlenecek.

Proje ile ilgili Prizren Radyosu'nda canlı yayında sunucu Yunus Şimşek'in sorularını yanıtlayan Prizren Belediyesi Ekonomi ve Maliye Müdürü Ertan Simitçi, yayın sonunda Prizren halkına güzel bir müjde verdi.

Prizren halkının uzun zamandır Türkçe radyo yayınlarına karşı duyduğu hasreti dile getiren Simitçi, Türk toplumunun taleplerine kayıtsız kalmadıklarını belirterek yayın hayatına başlayacak olan yeni programların radyo severler tarafından büyük beğeni toplayacağını belirtti.

Kişisel Gelişim ve Eğitim Projesi kapsamında Salı ve Cuma günleri Türkçe yayın saatinde (16.00 ile 19.00 saatleri arasında) yeniden canlı yayınların düzenleneceğinin müjdesini veren Simitçi, gerçekleştirilecek yayınlarda konu kısıtlamasına gidilmeden her alanla ilgili konuların işleyeceğini ve farklı konuklarla söyleşilerin gerçekleşeceğini duyurdu.

Kaynak: Kosova Haber

