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Rifat Fejzic yeniden başkan

Kullanılan 47 oydan 45'ini alan Rifat Fejzic, yeniden Karadağ İslam Birliği Başkanlığına seçildi.

Balkanlar 07.11.2021, 17:28
Rifat Fejzic yeniden başkan

Karadağ İslam Birliği Meclisi, meşihatı ve İslam konseyi üyelerinin katıldığı gizli oylamada tek aday Fejzic, 47 oydan 45'ini alarak başkan seçildi.

Fejzic, 6 yıllık yeni görev sürecinde dini altyapının geliştirilmesi ve gençlere daha fazla görev verilmesi için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İslami İlimler Bölümü mezunu Fejzic, 2003'ten bu yana Karadağ İslam Birliği Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA
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#Rifat Fejzic #Karadağ
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