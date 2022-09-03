Romanya, 18 adet Bayraktar alacak

Bakanlık, ülkenin NATO hedefleri ve askeri planlarının bir parçası olarak kara kuvvetlerine tahsis edilmek üzere 18 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın almak üzere ihale sürecini başlatmak istediğini belirtti.

Romanya basını, yaklaşık 300 milyon euroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayının gerektiğini yazdı.

Savunma Bakanlığı, 18 adet SİHA'nın yanı sıra lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanlarının da satın alma planları kapsamında olduğunu açıkladı.

SİHA programının Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, mart ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak savunma harcamalarını gelecek yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2.5'ine çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

Ukrayna ile 650 kilometrelik bir sınırı paylaşan Romanya, ABD balistik füze savunma sistemine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Euronews