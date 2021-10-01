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Romanya'da hastane yandı: 9 ölü

Köstence'de bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Balkanlar 01.10.2021, 11:46 01.10.2021, 12:24
Romanya'da hastane yandı: 9 ölü

Romanya'nın Köstence kentinde hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Romanya Acil Durum Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

Yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hastanedekilerin tahliye edildiği ve yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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#Romanya
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