Romanya'da hastane yandı: 9 ölü
Köstence'de bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Balkanlar 01.10.2021, 11:46 01.10.2021, 12:24
Romanya'nın Köstence kentinde hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.
Romanya Acil Durum Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.
Yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hastanedekilerin tahliye edildiği ve yangının söndürüldüğü kaydedildi.
Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.
AA
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