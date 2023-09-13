Romanya'da Kosova Milli Takımına büyük ayıp

EURO 2024 elemelerindeki Romanya-Kosova maçı, "Kosova, Sırbistan'dır" pankartı ve yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle durduruldu. Futbolcular sahayı terk ederken mücadele yaklaşık 1 saatlik aranın ardından yeniden başladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri I grubu 6. hafta maçında Romanya, Kosova'yı ağırladı. Müsabakaya yaşanan olaylar damga vurdu. Rumen taraftarlar, Kosova ulusal marşı okunduğu sırada Sırbistan tezahüratı yaptı.

Mücadelenin 20. dakikasında, "Kosova, Sırbistan'dır" pankartı açılmasının ardından maç durdu ve her iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.

MAÇ 1 SAAT DURDU

Stadyum hoparlöründen Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve pankartın yeniden açılmaması yönünde anons yapıldı.

Romanya ve Kosova temsilcileri arasında maçla ilgili karar için toplantı yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren duraklamanın ardından maçın devam etmesine karar verildi, futbolcular tekrar sahaya döndü.

VEDAT MURİÇ ATILDI, ROMANYA GALİP GELDİ

Romanya, 83. dakikada Stanciu ile 90+3. dakikada Mihaila'nın kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Oldukça gergin geçen mücadelede Kosova'da Vedat Muriç, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Romanya'da Stanciu, 61. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Kosova kalecisi Arijanet Muric'i geçemedi.

Maçta 29 kez faul düdüğü çalan hakem, 9 da sarı kart gösterdi.

Bu sonucun ardından grupta 12 puana yükselen Romanya, bir sonraki maçında Belarus deplasmanına gidecek.

4 puanda kalan Kosova ise Andorra'ya konuk olacak.