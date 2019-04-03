Rusya Bulgaristan pazarını Yunanistan'a kaptırdı

Yunan gaz şirketi DEPA, Bulgargaz'a 1,5 milyon megavat saatlik gaz tedariki ihalesini kazandı. İlk defa gaz şirketi, Gazprom Export ile uzun vadeli sözleşme kapsamında teslim edilmeyen gaz satın alacak.

Yunan şirketi, Hollandalı şirket "Colmar" ve Bulgar tüccar "Dexia"nın da katıldığı açık artırmada en düşük fiyatı teklif etti. Sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Bulgargaz'ın temel şartı, fiyatın megavat saat başına 45 leva olan, enerji regülatörü tarafından belirlenen fiyattan daha düşük olmasıydı. Gaz şirketinin açık artırmada ilan edilen miktarın tamamını Yunanistan DEPA şirketi tarafından alacağı açıklandı.

Bulgargaz'a sattığı yakıtın tümünün Chiren'de bulunan gaz deposunda depolanması planlanmaktadır. Teslimat, gaz iletim ağının sanal bir satış noktası üzerinden yapılacak.

Bulgargaz, bu ilk müzayedenin amacının piyasayı test etmek ve uzun vadeli sözleşme kapsamında alınan Rus gazından daha ucuz tedarik edecek tüccarlar olup olmadığını görmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Kırcaali Haber